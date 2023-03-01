Бербок: Путін хоче знищити Україну

Він не готовий припинити вбивати, додала вона.

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок переконана, що російський президент Володимир Путін не зацікавлений у мирних переговорах, і всі це вже зрозуміли.

Про це Бербок сказала в телеінтерв’ю, передає Укрінформ.

«Він не хоче говорити, він хоче знищити Україну. Він не готовий забрати назад своїх солдатів, він не готовий припинити вбивати», - сказала Бербок.

Оцінюючи «мирний план» Китаю щодо війни Росії проти України, Бербок нагадала, що це не план, а «позиційний» документ, а мирний план було підтримано 140 державами в Нью-Йорку минулого тижня.

Щодо нинішнього прохання Києва про передачу літаків Бербок заявила, що ця тема не обговорюється у федеральному уряді, але зауважила, що «ніхто не знає, що буде через пів року».

Нагадаємо, що Анналена Бербок заявила, що китайський експорт безпілотників Росії порушить міжнародне право. Як постійний член Ради безпеки ООН, КНР несе особливу відповідальність.