Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Погляд на ворога. Що відбулося і чого не сталося
Погляд на ворога. Що відбулося і чого не сталося
Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони (оновлено)
Депутатку Мар’яну Безуглу хочуть виключити з парламентського комітету нацбезпеки та оборони (оновлено)
"Перші місяці ти віриш, що врятуєш кожного. І я теж вірила". Історія колишньої медикині-розвідниці
"Перші місяці ти віриш, що врятуєш кожного. І я теж вірила". Історія колишньої медикині-розвідниці
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України
Державний архів Швеції виклав у мережу матеріали з політичної історії України
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Китайська загроза. Пекіну потрібна поразка України
Що готує Путін для Білорусі?
Що готує Путін для Білорусі?
ГоловнаСуспільствоВійна

Бербок: Путін хоче знищити Україну

Він не готовий припинити вбивати, додала вона.

Бербок: Путін хоче знищити Україну
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок переконана, що російський президент Володимир Путін не зацікавлений у мирних переговорах, і всі це вже зрозуміли.

Про це Бербок сказала в телеінтерв’ю, передає Укрінформ.

«Він не хоче говорити, він хоче знищити Україну. Він не готовий забрати назад своїх солдатів, він не готовий припинити вбивати», - сказала Бербок.

Оцінюючи «мирний план» Китаю щодо війни Росії проти України, Бербок нагадала, що це не план, а «позиційний» документ, а мирний план було підтримано 140 державами в Нью-Йорку минулого тижня.

Щодо нинішнього прохання Києва про передачу літаків Бербок заявила, що ця тема не обговорюється у федеральному уряді, але зауважила, що «ніхто не знає, що буде через пів року».

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що Анналена Бербок заявила, що китайський експорт безпілотників Росії порушить міжнародне право. Як постійний член Ради безпеки ООН, КНР несе особливу відповідальність.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також