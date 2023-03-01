У Чорнобаївці на Херсонщині окупанти поранили однорічного хлопчика

Також поранена його мати.

Російські окупанти у середу, 1 березня, вдарили по Чорнобаївці з артилерії. Внаслідок атаки однорічний хлопчик отримав поранення.

Про це повідомляє Telegram-канал Херсонської ОВА.

"Російські окупанти воюють з малюками на Херсонщині. Щойно російська артилерія вдарила по Чорнобаївці. Через ворожий обстріл поранення дістав однорічний хлопчик", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що карета швидкої допомоги везе дитину до лікарні, щоб медики могли врятувати його життя. Хлопчик у середньому стані тяжкості, уламки скла поранили йому вуха та обличчя.

Керівник ОП Андрій Єрмак зазначив, що мати дитини також отримала поранення.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Зміївку Херсонської області, постраждали місцевий мешканець та волонтер.