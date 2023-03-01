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У Чорнобаївці на Херсонщині окупанти поранили однорічного хлопчика

Також поранена його мати.

У Чорнобаївці на Херсонщині окупанти поранили однорічного хлопчика
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Російські окупанти у середу, 1 березня, вдарили по Чорнобаївці з артилерії. Внаслідок атаки однорічний хлопчик отримав поранення.

Про це повідомляє Telegram-канал Херсонської ОВА.

"Російські окупанти воюють з малюками на Херсонщині. Щойно російська артилерія вдарила по Чорнобаївці. Через ворожий обстріл поранення дістав однорічний хлопчик", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що карета швидкої допомоги везе дитину до лікарні, щоб медики могли врятувати його життя. Хлопчик у середньому стані тяжкості, уламки скла поранили йому вуха та обличчя.

Керівник ОП Андрій Єрмак зазначив, що мати дитини також отримала поранення.

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Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Зміївку Херсонської області, постраждали місцевий мешканець та волонтер.

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