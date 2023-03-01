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Причиною ранкової тривоги в Києві був ворожий безпілотник (оновлено)

Попередні дані були про те, що це повітряна куля. 

Причиною ранкової тривоги в Києві був ворожий безпілотник (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У повітряному просторі поблизу Києва виявили обʼєкт. Про це голова КМВА Сергій Попко попередив у Телеграм. Спершу повідомлялося, що це повітряна куля, але згодом виявилося, що це БпЛА. 

"В повітряному просторі біля Києва виявлений повітряний об'єкт. Можлива робота сил та засобів ППО. Не панікуйте. Залишайтеся в укриттях до завершення повітряної тривоги!" – закликав Попко.

Оновлення 14:55. У КМВА уточнили, що ворожим обʼєктом був саме безпілотник. 

"Причиною останньої повітряноі тривоги в Києві був ворожий БПЛА, а не повітряна куля, як повідомлялося раніше. Ідентифікацію об’єкту вдалося здійснити після його ураження", – зазначили в КМВА. 

Росіяни останнім часом запускають повітряні кулі в Україну для виснаження ППО. 

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