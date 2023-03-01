Ворог обстріляв з РСЗВ Гуляйполе на Запоріжжі: зайнялася пожежа, поранення отримала людина

Минулої доби російські окупанти вчергове обстріляли місто Гуляйполе Запорізької області.

Як повідомила у Telegram Запорізька ОВА, ворог вразив з РСЗВ центр міста та околиці.

“Внаслідок атаки горіла господарча споруда площею 20 квадратних метрів, постраждали торговельні павільйони й дах одного з житлових будинків”, – поінформували в ОВА.

Унаслідок обстрілів поранення отримала людина, яка отримала всю необхідну медичну допомогу. На місці обстрілів працювали рятувальники ДСНС, які оперативно ліквідували пожежу.

Нагадаємо, ввечері 24 лютого Росія атакувала передмістя Запоріжжя.