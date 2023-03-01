Минулої доби росіяни вели обстріли на Волноваському, Донецькому, Горлівському і Лисичанському напрямках.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, на Волноваському напрямку одна людина загинула у Великій Новосілці, під обстрілами були Вугледар та Новоукраїнка.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

“На Донецькому напрямку росіяни активно атакували авіаракетами Очеретинську громаду: у Ласточкиному вбили двох людей і пошкодили 15 будинків, в Тоненькому пошкодили адмінбудівлю, в Орлівці пошкодили три будинки; завдали удару по Красногорівці та обстріляли артилерією Очеретине”, – йдеться у повідомленні.

У Мар'їнській громаді під вогонь потрапили Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка та Костянтинівка. Авдіївка зазнала двох авіаударів – влучання у житловий квартал та на територію підприємства.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Горлівському напрямку Часів Яр потрапив під вогонь Градів – пошкоджені будинки. У Торецькій громаді пошкоджено три у Нью-Йорку і один у Північному. У Соледарській громаді під обстрілами були Оріхово-Василівка та Дубово-Василівка.

На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено будинки на трьох вулицях, зафіксовано 5 прильотів у Торському і 5 у Зарічному Лиманської громади.

Нагадаємо, у ніч на 28 лютого ворог влучив у частину ДСНС у Святогірську Донецької області.