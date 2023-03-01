США відслідковують спроби Росії уникнути санкцій через Центральну Азію

На брифінгу з Блінкеном міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тілеуберді заявив, що Казахстан не хоче, щоб його територія використовувалася для ухилення від санкцій.

США пильно відслідковують спроби Росії уникнути санкцій через Центральну Азію, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у Казахстані. Він підкреслив занепокоєння через отримання росіянами мікрочипів та інших технології шляхом імпорту від своїх сусідів, пише агентство Bloomberg.

Під час візиту до Астани Блінкен пообіцяв, що Штати нададуть додаткові $25 млн для допомоги країнам Центральної Азії диверсифікувати торговельні відносини та експортні маршрути.

Блінкен у Казахстані виступив після зустрічі з міністрами закордонних справ так званої групи С5 – країн Центральної Азії, що тривалий час покладалися на російську і китайську торгівлю.

Після казахстану Блінкен відвідає інші країни регіону, а потім – Індію.

Казахстан не хоче, щоб його територія використовувалася для ухилення від санкцій, заявив міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тілеуберді, виступаючи разом з Блінкеном на брифінгу.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Казахстан демонструє віддалення від РФ. У січні 2022 Путін відправив свої війська, щоб допомогти президенту Касим-Жомарту Токаєву придушити масові заворушення. Проте Токаєв відкрито не погоджувався з виправданням повномасштабної війни і дозволив сотням тисяч росіян втекти до своєї країни – найбільшого експортера нафти в Центральній Азії – після оголошення Росією мобілізації у вересні.

Схоже, що Росія демонструє своє невдоволення Казахстаном, оскільки неодноразово переривала потоки через трубопровід Каспійського консорціуму (КТК), посилаючись на технічні чи нормативні проблеми. Трубопровід, яким Казахстан відправляє близько 80% експорту нафти, проходить через Росію до чорноморського порту Новоросійськ, менш ніж за 100 миль від окупованого Криму.

У листопаді Казахстан заявив, що збільшить експорт нафти через Каспійське море на 1,5 мільйона тонн за рахунок подачі нафти в трубопровід Баку-Джейхан, який пролягає від Азербайджану до середземноморського узбережжя Туреччини. Токаєв сказав, що потоки вздовж маршруту, який минає Росію, можуть з часом зрости до 20 мільйонів тонн. Казахстан у 2021 році відправив через КТК понад 50 млн тонн.

Минулого року Токаєв також заохочував оборонні зв’язки з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і відвідав Саудівську Аравію, Катар та Об’єднані Арабські Емірати для посилення торговельної та інвестиційної співпраці.