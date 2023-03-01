США відслідковують спроби Росії уникнути санкцій через Центральну Азію

США пильно відслідковують спроби Росії уникнути санкцій через Центральну Азію, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у Казахстані. Він підкреслив занепокоєння через отримання росіянами мікрочипів та інших технології шляхом імпорту від своїх сусідів, пише агентство Bloomberg.
Під час візиту до Астани Блінкен пообіцяв, що Штати нададуть додаткові $25 млн для допомоги країнам Центральної Азії диверсифікувати торговельні відносини та експортні маршрути.
Блінкен у Казахстані виступив після зустрічі з міністрами закордонних справ так званої групи С5 – країн Центральної Азії, що тривалий час покладалися на російську і китайську торгівлю.
Після казахстану Блінкен відвідає інші країни регіону, а потім – Індію.
Казахстан не хоче, щоб його територія використовувалася для ухилення від санкцій, заявив міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тілеуберді, виступаючи разом з Блінкеном на брифінгу.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Казахстан демонструє віддалення від РФ. У січні 2022 Путін відправив свої війська, щоб допомогти президенту Касим-Жомарту Токаєву придушити масові заворушення. Проте Токаєв відкрито не погоджувався з виправданням повномасштабної війни і дозволив сотням тисяч росіян втекти до своєї країни – найбільшого експортера нафти в Центральній Азії – після оголошення Росією мобілізації у вересні.
Схоже, що Росія демонструє своє невдоволення Казахстаном, оскільки неодноразово переривала потоки через трубопровід Каспійського консорціуму (КТК), посилаючись на технічні чи нормативні проблеми. Трубопровід, яким Казахстан відправляє близько 80% експорту нафти, проходить через Росію до чорноморського порту Новоросійськ, менш ніж за 100 миль від окупованого Криму.
У листопаді Казахстан заявив, що збільшить експорт нафти через Каспійське море на 1,5 мільйона тонн за рахунок подачі нафти в трубопровід Баку-Джейхан, який пролягає від Азербайджану до середземноморського узбережжя Туреччини. Токаєв сказав, що потоки вздовж маршруту, який минає Росію, можуть з часом зрости до 20 мільйонів тонн. Казахстан у 2021 році відправив через КТК понад 50 млн тонн.
Минулого року Токаєв також заохочував оборонні зв’язки з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і відвідав Саудівську Аравію, Катар та Об’єднані Арабські Емірати для посилення торговельної та інвестиційної співпраці.