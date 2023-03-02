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Президент Сербії пообіцяв арешт усім громадянам, яких завербують до "групи Вагнера" на війну проти України

Останнім часом у країні посилилася активність проросійських активістів, повʼязаних із "групою Вагнера". 

Президент Сербії пообіцяв арешт усім громадянам, яких завербують до "групи Вагнера" на війну проти України
Президент Сербії Александар Вучич
Фото: EPA/UPG

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що всі громадяни, які були завербовані до російської ПВК "Вагнера" для участі в війні проти України, будуть заарештовані після повернення додому. У інтервʼю Politico він також обурився, що росіяни рекрутують найманців у такій "дружній країні" як Сербія.

Водночас він додав, що серби співпереживають українцям, оскільки пережили в 1999 році бомбардування НАТО під час війни в Косово. 

"У Сербії не можна почути жодного поганого слова про українців", – сказав Вучич. 

Журналісти, втім, навели дані про соціологічні опитування від літа 2022 року, які показували, що 59% сербів звинувачували не Росію, а Захід у війні в Україні. 23 відсотки звинувачують Росію, а 18% кажуть, що Москва і Захід поділяють відповідальність.

Президент Сербії додав, що його країна "з першого моменту" засудила напада 24 лютого 2022 року і завжди дуже підтримувала територіальну цілісність України. 

"І навіть сьогодні я можу вам підтвердити, що Крим, Донбас, Херсон — це все частина України", – сказав він. 

Росія застосовує гібридний тиск на Вучича. Нещодавно в столиці зібралися сотні сербських націоналістів та проросійських активістів, повʼязаних із "гурпою Вагнера". Вони вимагали припинити нормалізацію відносин із Косово та заявлялаи, що "Зрада Косово – зрада Росії".

Ультраправий лідер Дам’ян Кнежевич – організатор масових мітингів, який публічно підтримував "групу Вагнера" – був згодом заарештований і звинувачений у підбурюванні до насильства. А сам Вучич звинуватив протестувальників в антисербській налаштованості та проплаченості іноземців – імовірно, Росії.

"Мені не потрібна підтримка Вагнера; Мені не потрібно, щоб вони мені аплодували чи критикували", – сказав він.

Він наголосив, що серби, яких завербували воювати в Україні, "будуть заарештовані, коли вони повернуться до Сербії та [будуть – Politico] у межах досяжності наших установ. У дружній країні так не вербують". 

Проблема вербування сербських найманців на війну проти України існує вже не перший місяць. У січні Вучич закликав Росії припинити вербувати його громадян. 

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