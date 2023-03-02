Президент Сербії пообіцяв арешт усім громадянам, яких завербують до "групи Вагнера" на війну проти України

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що всі громадяни, які були завербовані до російської ПВК "Вагнера" для участі в війні проти України, будуть заарештовані після повернення додому. У інтервʼю Politico він також обурився, що росіяни рекрутують найманців у такій "дружній країні" як Сербія.

Водночас він додав, що серби співпереживають українцям, оскільки пережили в 1999 році бомбардування НАТО під час війни в Косово.

"У Сербії не можна почути жодного поганого слова про українців", – сказав Вучич.

Журналісти, втім, навели дані про соціологічні опитування від літа 2022 року, які показували, що 59% сербів звинувачували не Росію, а Захід у війні в Україні. 23 відсотки звинувачують Росію, а 18% кажуть, що Москва і Захід поділяють відповідальність.

Президент Сербії додав, що його країна "з першого моменту" засудила напада 24 лютого 2022 року і завжди дуже підтримувала територіальну цілісність України.

"І навіть сьогодні я можу вам підтвердити, що Крим, Донбас, Херсон — це все частина України", – сказав він.

Росія застосовує гібридний тиск на Вучича. Нещодавно в столиці зібралися сотні сербських націоналістів та проросійських активістів, повʼязаних із "гурпою Вагнера". Вони вимагали припинити нормалізацію відносин із Косово та заявлялаи, що "Зрада Косово – зрада Росії".

Ультраправий лідер Дам’ян Кнежевич – організатор масових мітингів, який публічно підтримував "групу Вагнера" – був згодом заарештований і звинувачений у підбурюванні до насильства. А сам Вучич звинуватив протестувальників в антисербській налаштованості та проплаченості іноземців – імовірно, Росії.

"Мені не потрібна підтримка Вагнера; Мені не потрібно, щоб вони мені аплодували чи критикували", – сказав він.

Він наголосив, що серби, яких завербували воювати в Україні, "будуть заарештовані, коли вони повернуться до Сербії та [будуть – Politico] у межах досяжності наших установ. У дружній країні так не вербують".

Проблема вербування сербських найманців на війну проти України існує вже не перший місяць. У січні Вучич закликав Росії припинити вербувати його громадян.