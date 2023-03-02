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Спецпредставник ЄС з питань санкцій зосередиться на боротьбі з їх обходом

Кілька країн блоку підштовхнули Єврокомісію до зміни фокусу з ухвалення нових санкцій проти Росії на виконання існуючих. 

Спецпредставник ЄС з питань санкцій зосередиться на боротьбі з їх обходом
Девід О’Салліван
Фото: ireland.representation.ec.europa.eu

Спеціальний представник Євросоюзу з питань санкцій Девід О’Салліван планує зосередитися на їх реалізації та боротьбі з обходом обмежень. Про це він заявив Politico.

Після ухвалення 10 пакетів санкцій проти Росії кілька країн ЄС підштовхнули Єврокомісію до зміни фокусу з ухвалення нових санкцій проти Росії на виконання існуючих. Це буде ключовою відповідальністю О'Саллівана.

“Минулий рік продемонстрував рішучість ЄС і наших партнерів відстоювати те, що є правильним попри ціну. Але він також показав, що в деяких аспектах нам потрібно структурно пристосуватися”, – сказав О’Салліван. 

За його словами, швидке ухвалення 10 пакетів санкцій стало величезним досягненням. “Зараз моя роль полягає в тому, щоб забезпечити їх ефективне впровадження, а не обхід через треті країни”, – зазначив спецпредставник ЄС.

Роль О’Саллівана має вирішальне значення в стратегії ЄС щодо запобігання отримання Росією ключових технологій і доходів для фінансування війни РФ проти України.

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Колишній генеральний секретар Єврокомісії та посол ЄС у США заявив, що вже контактував із країнами, які Росія може використовувати для обходу санкцій.

“Життєво важливою є співпраця та участь у діалозі з третіми країнами, які можуть бути використані як платформа для обходу. Я вже розпочав свою роботу, відвідавши Об’єднані Арабські Емірати разом зі своїми колегами зі США та Великобританії. Готуються подальші візити”, – зазначив О’Салліван.

Застосування санкцій є відповідальністю країн ЄС, а це означає, що О'Саллівану також доведеться розглянути розбіжності всередині блоку, що є чутливим питанням для багатьох столиць блоку. О’Салліван сказав, що зараз працює з країнами та партнерами ЄС, щоб подолати “обмеження” з точки зору “часу та ресурсів” для боротьби з обходом.

Нагадаємо, 25 лютого Європейський Союз ухвалив десятий пакет санкцій проти РФ. До списку внесено 121 фізичну та юридичну особи і включено подальші заборони на експорт на суму понад 11 мільярдів євро. Обмеження посилюють примусові заходи та заходи протидії обходу, включаючи нове зобов’язання звітувати про активи російського Центрального банку.

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