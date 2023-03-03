Байден і Шольц говоритимуть про війну в Україні та Китай

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц зосередять свої дискусії в п'ятницю переважно на війні в Україні і на можливому постачанні Китаєм Росії летального озброєння.

Про це пише Reuters з посиланням на високопосадовця.

Планується, що зустріч двох лідерів у Білому домі триватиме годину, більшість часу вона проведуть тет-а-тет.

“Найголовніша мета цієї зустрічі – дати двом лідерам можливість узгодити дії саме щодо України. Але я думаю, що в контексті розмови про Україну, безумовно, може виникнути аспект Китаю”, – сказало джерело.

Шольц, який востаннє відвідав Білий дім безпосередньо перед вторгненням Росії в Україну 24 лютого 2022 року, у четвер закликав Китай не надсилати зброю для допомоги Росії у війні в Україні та закликав Пекін чинити тиск на Москву, щоб відвести свої сили.

Державний секретар США Ентоні Блінкен цього тижня заявив, що у разі, коли Китай надасть Москві смертельну допомогу для конфлікту, це стане серйозною проблемою для Пекіна у його відносинах з країнами у всьому світу.

Китай заперечує будь-які наміри озброювати Росію, водночас попереджаючи західні країни, які постачають зброю Україні, що така підтримка не принесе миру, а додасть “масла у вогонь”.

Нагадаємо, Вашингтон повідомив найближчим союзникам про можливість запровадження нових санкцій проти Китаю, якщо Пекін надасть військову підтримку Росії.