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Внаслідок російського обстрілу на Харківщині загинула жінка

Жінка загинула на власному подвір’ї. 

Вдень 2 березня російські окупаційні війська обстріляли с. Подоли у Куп'янському районі Харківської області.

Про це повідомив голова Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

“Внаслідок обстрілів з РСЗВ на власному подвір’ї загинула жінка 1949 р.н.”. - написав він.

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Нагадаємо, у Куп’янській громаді Харківщини почали обов’язкову евакуацію родин із дітьми та маломобільних жителів.

Як пояснили в ОВА, таке рішення ухвалили через нестабільну безпекову ситуацію та постійні обстріли території громади російськими військами.

Усім евакуйованим нададуть допомогу на більш безпечній території області.

Крім того, решта громадян також можуть покинути територію громади. 

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