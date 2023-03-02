Президент Володимир Зеленський 2 березня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

На засіданні йшлося про фронтову й безпекову ситуації.

"Загальну доповідь зробив Головнокомандувач. Була доповідь розвідки. Детально - з конкретних бойових напрямків, від командувачів угруповань наших військ", - розповів Зеленський.

Від об'єднаного стратегічного угруповання військ "Хортиця" ключову увагу приділили доповіді про Бахмут, ОСУВ "Таврія" - ситуації на Донецькому і Запорізькому напрямках. Доповідь ОСУВ "Одеса" стосувалася ситуації на Південному напрямку, зокрема Херсона й Херсонщини.

Нагадаємо, у Міноборони перелічили фейки, які поширює Росія щодо ситуації довкола Бахмута.

За інформацією Міноборони Великобританії, тепла погода погіршує пересування по пересічній місцевості поблизу Бахмута, що добре для сил, які обороняються.