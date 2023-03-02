У Києві перейменували ще чотири пов'язаних із РФ топоніми

Столична влада перейменувала ще чотири об’єкти, назви яких були пов’язані з Російською Федерацією та її сателітами.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зокрема, у Солом’янському районі вул. Генерала Тупікова перейменована на вул. Андрія Мельника.

У Шевченківському районі:

вул. Тургенєвська – вул. Олександра Кониського;

пров. Герцена – пров. Бабин Яр.

А у Оболонському районі вул. Аляб’єва стала вул. Гулаків-Артемовських.

Зазначається, що міська влада попередньо зібрала пропозиції стосовно перейменування, а потім провела рейтингове електронне голосування.

Нагадаємо, раніше на розгляд жителів Києва винесли нові назви станцій Київської кільцевої електрички.

74% киян проголосували проти перейменування вулиці Скоропадського на вулицю екс-мера столиці Олександра Омельченка.