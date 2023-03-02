У Києві перейменували ще чотири пов'язаних із РФ топоніми

Столична влада перейменувала ще чотири об’єкти, назви яких були пов’язані з Російською Федерацією та її сателітами.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Зокрема, у Солом’янському районі вул. Генерала Тупікова перейменована на вул. Андрія Мельника.
У Шевченківському районі:
- вул. Тургенєвська – вул. Олександра Кониського;
- пров. Герцена – пров. Бабин Яр.
А у Оболонському районі вул. Аляб’єва стала вул. Гулаків-Артемовських.
Зазначається, що міська влада попередньо зібрала пропозиції стосовно перейменування, а потім провела рейтингове електронне голосування.
Нагадаємо, раніше на розгляд жителів Києва винесли нові назви станцій Київської кільцевої електрички.
74% киян проголосували проти перейменування вулиці Скоропадського на вулицю екс-мера столиці Олександра Омельченка.