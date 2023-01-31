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Киянам пропонують обрати назви станцій Київської кільцевої електрички

Опитування триватиме до 12 лютого.

Киянам пропонують обрати назви станцій Київської кільцевої електрички
Фото: Макс Левин

На розгляд киян винесені нові назви станцій Київської кільцевої електрички. Вони спрощують навігацію та повертають Києву його історичні топоніми.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Змінюються не лише найменування, а й зміст, адже ми вже завершили косметичний ремонт цих станцій”, - наголосили в Укрзалізниці.

Опитування буде проходити в застосунку Київ Цифровий. Воно триватиме до 12 лютого. 

У листопаді 2022 року Укрзалізниця ініціювала перейменування восьми станцій кільцевої електрички в Києві.

Нагадаємо, міська влада Києва та Укрзалізниця запустили в тестовому режимі оплату проїзду міською транспортною карткою, банківською карткою та пристроями з NFC.

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