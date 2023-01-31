Киянам пропонують обрати назви станцій Київської кільцевої електрички

На розгляд киян винесені нові назви станцій Київської кільцевої електрички. Вони спрощують навігацію та повертають Києву його історичні топоніми.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Змінюються не лише найменування, а й зміст, адже ми вже завершили косметичний ремонт цих станцій”, - наголосили в Укрзалізниці.

Опитування буде проходити в застосунку Київ Цифровий. Воно триватиме до 12 лютого.

У листопаді 2022 року Укрзалізниця ініціювала перейменування восьми станцій кільцевої електрички в Києві.

Нагадаємо, міська влада Києва та Укрзалізниця запустили в тестовому режимі оплату проїзду міською транспортною карткою, банківською карткою та пристроями з NFC.