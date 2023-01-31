З початку війни ​33% киян перейшли на українську мову, - опитування

Більше третини опитаних киян (33%) перейшли на українську мову після російського військового втргнення в Україну.

Про це свідчать результати опитування в застосунку "Київ Цифровий".

Водночас 46% відповіли, що давно спілкуються українською. 13% - зазначили, що розмовляють російською.

Українську мову називають рідною 86% опитаних, водночас 12% кажуть, що їхня рідна мова – російська.

Під час роботи третина опитаних спілкується одночасно українською та російською (30%), 60% – повністю українською. Під час навчання цей відсоток вищий (12% спілкуються і українською, і російською, а 81% лише українською). Щодо спілкування вдома, то майже половина (47%) обирає українську, а більше третини користуються у побуті двома мовами (37%).

Майже половині (47%) перейти на українську заважає звичка. Майже чверть опитаних (24%) відзначили, що українську культуру недостатньо популяризують у суспільстві, а ще 21% сказали про особисті страхи й невпевненість.

Найкраще допомагає почати спілкування українською україномовне оточення – так вважають 79% опитаних. 11% відповіли, що допомагають кіно, музика та культурні заходи, і лише 4% відзначили, що допомогою можуть бути мовні закони.

Більшість опитаних (89%) не відвідували розмовні клуби, аби покращити свою українську мову, хоча такі розмовні клуби називають найзручнішим форматом вивчення (33%). Як зручний формат також обрали мовні курси в онлайні чи офлайні (28% та 14% відповідно), а також зустрічі з мовними експертами (15%) та письменниками (11%).

Загалом рівень своєї мови українці оцінюють високо. Майже половина (48%) сказали, що роблять незначні помилки, а 43% - що спілкуються вільно.

Опитування про розвиток української мови запустили в застосунку "Київ Цифровий" 17 січня для того, щоб дізнатися про реальний стан використання української мови в Києві й оцінити потреби окремих цільових аудиторій. Так хочуть визначити інструменти, за допомогою яких місто може запропонувати всім охочим вивчати українську й створити Мовну концепцію Києва.