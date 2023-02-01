Киянина викрили на збуті персональних даних громадян

Чоловік отримав доступ до інформації баз даних МВС, Пенсійного фонду, податкової та інших відомств щодо сотень тисяч українських громадян.

Правоохоронці викрили киянина на збуті персональних даних громадян.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру мешканцю столиці за фактами несанкціонованого збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах та автоматизованих системах (ч. 2 ст. 361-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 362 КК України).

За даними слідства, у 2022 році чоловік отримав доступ до інформації баз даних Головного сервісного центру МВС України, Пенсійного фонду України, Державної податкової служби, Бюро технічної інвентаризації, Держгеокадастру, банківських структур щодо сотень тисяч українських громадян.

В подальшому разом із спільниками він створив в Інтернет-мережі електронну інформаційну систему. З метою збагачення вони налагодили збут персональних даних громадян за 2 000 євро на місяць.

Підозрюваний особисто зустрічався із зацікавленими особами та після отримання коштів надавав їм посилання на сайт із логіном та паролем для входу.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців вдалося встановити киянина.

У ході обшуків за місцем його проживання вилучено понад 340 тис євро, системні блоки, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, телефони, посвідчення, печатки, паспорти громадян РФ тощо.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн грн.

Досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії для встановлення інших фігурантів злочину.

Фото: офіс генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, Україна піднялася у рейтингу “Індекс сприйняття корупції”, складеному організацією Transparency International за 2022 рік. Україна посіла 116-те місце зі 180 країн, набравши 33 бали. В 2021 році Україна посіла 122-ге місце.