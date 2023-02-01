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Президент Мотор Січі Богуслаєв співпрацював з терористами “ДНР”, – СБУ

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинів.

Президент Мотор Січі Богуслаєв співпрацював з терористами “ДНР”, – СБУ

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки викрили нові факти злочинної діяльності президента АТ “Мотор Січ” (В’ячеслава Богуслаєва – ред.), який підозрюється в роботі на агресора.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення високопосадовець здійснював фінансування терористичної організації “ДНР”. Зокрема, через сплату “податків” та “зборів” у бюджет цього квазіутворення. Серед іншого, він співпрацював з українським підприємством, яке з 2014 року знаходиться під контролем так званої “ДНР”. Його метою було постачання авіакомплектуючих до підприємств військово-промислового комплексу РФ.

Встановлено, що через оборудку “бюджет” терористичної організації “ДНР” отримав понад 290 млн російських рублів у вигляді “податків” від реалізації авіапродукції для потреб росіян. Одержані гроші керівники окупаційної адміністрації Донецька спрямовували на потреби військових угруповань РФ, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті.

На підставі цих доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили очільнику промислового гіганта про нову підозру за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації). Крім цього під час нових обшуків правоохоронці виявили більше двох десятків медалей, грамот та почесних нагород президенту АТ “Мотор Січ” від представників військово-політичного керівництва Росії.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

 

Нагадаємо, що фігуранта було затримано СБУ у жовтні цього року разом з начальником Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства. Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники Департаменту контррозвідки та Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

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