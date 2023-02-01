"Головні бої ще попереду, і вони відбудуться цього року", – Данілов

Головні бої у війні Росії проти українців відбудуться в цьому році, протягом двох-трьох місяців. Таку точку зору секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов висловив у інтервʼю Sky News.

"Ми пройшли через великий важкий період, але я усвідомлюю, що головні бої ще попереду, і вони відбудуться цього року, протягом двох-трьох місяців. Це будуть визначальні місяці у війні", – сказав він.

Данілов наголосив на необхідності продовжувати надавати Україні необхідне озброєння. Після позитивного рішення щодо танків сили оборони прагнуть одержати сучасні винищувачі.

"Було б чудово, якби це були реактивні літаки Typhoon. F-16 теж непогані. Будь-яка допомога була б корисною", – додав він.

Данілов додав, що не тільки Росія готується, а й Україна. Головні союзники, як США та Велика Британія, обізнані з планами ЗСУ.

Кінцева мета України – повернути всю територію, захоплену російськими військами з 2014.

"Ми обов’язково переможемо завдяки підтримці всього світу", – сказав пан Данілов.

Нагадаємо, Данілов також вважає, що новий наступ окупантів може розпочатися вже за два-три тижні. Він не виключив, що президент РФ Володимир Путін спробує ще одну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року.