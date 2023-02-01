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Росіяни намагаються "промацати" українську оборону на суходолі, на морі та в повітрі

Ворог задіює авіацію, що свідчить про підготовку злагодження сил повітря і моря. 

Росіяни намагаються "промацати" українську оборону на суходолі, на морі та в повітрі
Наталя Гуменюк
Фото: скріншот

Російські окупанти намагаються "промацати" українську оборону. Це відбувається і на суходолі, і на морі, і в повітрі.

Росіяни, зокрема, задіюють авіацію, а це свідчить про підготовку злагодження сил повітря і моря, повідомила начальниця обʼєднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону

"Спостерігаємо і динаміку змін у корабельному угруповуванні: воно то критично збільшується, то зменшується, ракетоносії курсують туди-сюди, буквально годину тому їх було чотири, вже зараз їх три. Цілком ймовірно, що це була передача чергування, наприклад. Зараз напоготові в Чорному морі 20 ракет типу "Калібр" – один підводний, два надводних ракетоносії, і маневри не припиняються", – зазначила вона.

Крім того, ворог використовує безпілотні розвідники.

"Також розуміємо, що вони тяжіють до певних скрєп і їх фраза "можем павтаріть" може спроєктуватися і на лютий цього року", – додала Гуменюк, додавши, що сили оборони на всіх напрямках готові до будь-якого розвитку подій. 

Стосовно ДРГ у гирлі Дніпра поблизу Херсона Гуменюк зазначила, що таким чином ворог нагнітає ситуацію, але потужностей для форсування ріки він не має. На лівий берег області окупанти підтягли нових мобілізованих, оскільки мали високі втрати. Але якісного складу ворог не має. 

Кінбурнська коса продовжує перебувати в "сірій зоні": і українці, і окупанти тримають її під вогневим контролем, що не дає можливості встановити над нею господарювання. 

Кінбурнська коса розташована в Миколаївській області. У грудні голова ОВА Віталій Кім говорив, що з мешканцями цієї території нема звʼязку вже чотири місяці. Гуманітарну допомогу туди доставити не було можливості, оскільки ворог обстрілював всі плавзасоби. 

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