Росіяни далі вивозять зерно з окупованих територій до Сирії, – Центр нацспротиву

Окупанти продовжують вивозити до Сирії зерно з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Зерно з півдня вивозиться двома шляхами: залізницею Токмак- Бердянск, де далі через порт перевозять в Тартус (Сирія).

Інший шлях це вивезення до Криму до порту Севастополя й далі на вищезгаданий Тартус.

Також одним з “улюблених” маршрутів є Маріуполь – Таганрог. За цим маршрутом ворог вивозить награбоване зерно, а також металобрухт зі знищених міст, зокрема з того ж таки Маріуполя.

Раніше окупаційна адміністрація Запорізької області відзвітувала про реалізацію 300 тисяч тонн зернових, олійних та зернобобових культур у 2022 році. Гауляйтери заявили, що для приймання сільськогосподарської продукції у регіоні створено 10 філій держпідприємства “Государствєнний зєрновой оператор”, яке й потім перепродало зерно.

“Насправді ж “державне зернове підприємство” це звичайна прокладка. Саме їй за безцінь мали віддавати зерно фермери на ТОТ, в інакшому випадку зерно “націоналізовували”. Далі ця прокладка вже передавала зерно дотичним до окупантів структурам й ті перепродавали його за ринковими цінами. Тобто, за фактом росіяни вкрали українське зерно, а весь прибуток забрали собі гауляйтери та ставленики кремля в регіоні”, – пояснили у ЦНС.

Нагадаємо, у 2022 році експорт пшениці з окупованого РФ Криму до Сирії зріс у 17 разів.