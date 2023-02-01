З 1 лютого зміниться порядок нарахування грошового забезпечення українським військовим
З 1 лютого зміниться порядок нарахування грошового забезпечення українським військовим
Експосадовець ГПУ Дмитро Сус отримав 9 років тюрми з конфіскацією майна (оновлено)
Експосадовець ГПУ Дмитро Сус отримав 9 років тюрми з конфіскацією майна (оновлено)
Заборона на виїзд депутаткам і чиновницям: pro et contra
Заборона на виїзд депутаткам і чиновницям: pro et contra
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю в Україну
Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю в Україну
Маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому, – Буданов
Маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому, – Буданов
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни далі вивозять зерно з окупованих територій до Сирії, – Центр нацспротиву

Зерно з півдня вивозиться двома шляхами.

Росіяни далі вивозять зерно з окупованих територій до Сирії, – Центр нацспротиву
Фото: Міністерство інфраструктури України у Facebook

Окупанти продовжують вивозити до Сирії зерно з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Зерно з півдня вивозиться двома шляхами: залізницею Токмак- Бердянск, де далі через порт перевозять в Тартус (Сирія).

Інший шлях це вивезення до Криму до порту Севастополя й далі на вищезгаданий Тартус.

Також одним з “улюблених” маршрутів є Маріуполь – Таганрог. За цим маршрутом ворог вивозить награбоване зерно, а також металобрухт зі знищених міст, зокрема з того ж таки Маріуполя.

Раніше окупаційна адміністрація Запорізької області відзвітувала про реалізацію 300 тисяч тонн зернових, олійних та зернобобових культур у 2022 році. Гауляйтери заявили, що для приймання сільськогосподарської продукції у регіоні створено 10 філій держпідприємства “Государствєнний зєрновой оператор”, яке й потім перепродало зерно.

“Насправді ж “державне зернове підприємство” це звичайна прокладка. Саме їй за безцінь мали віддавати зерно фермери на ТОТ, в інакшому випадку зерно “націоналізовували”. Далі ця прокладка вже передавала зерно дотичним до окупантів структурам й ті перепродавали його за ринковими цінами. Тобто, за фактом росіяни вкрали українське зерно, а весь прибуток забрали собі гауляйтери та ставленики кремля в регіоні”, –  пояснили у ЦНС.

Нагадаємо,  у 2022 році експорт пшениці з окупованого РФ Криму до Сирії зріс у 17 разів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також