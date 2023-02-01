Окупанти обстріляли 5 громад Сумщини

Вчора, 31 січня, російські окупаційні війська завдали ударів по 5 громадам Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“Шосткинська громада: близько 18.20 завдано, вірогідно, ракетного удару (1 прильот) по території одного з підприємств в м. Шостка”, - йдеться у повідомленні.

Також по території Краснопільської громади росіяни з самого ранку били з мінометів (12 мін, а десь через 2 години − ще 9).

Крім того, ворожий БпЛА скинув 2 вибухових пристрої (ВОГ) на територію Юнаківської громади.

Росіяни обстріляли і Білопільську громаду: 1 прильот з артилерії і 11 прильотів з міномету.

Середино-Будську громаду двічі обстріляли з мінометів - спочатку 4, а потім ще 3 прильоти.

Крім Шостки, в усіх інших випадках, на щастя, обійшлось без наслідків.

Нагадаємо, російські війська обстріляли місто Бахмут з артилерії. В результаті загинули дві людини, зокрема, – неповнолітній хлопець.