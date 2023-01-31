На території підприємства на Сумщині стався вибух, - ОК “Північ”

Сьогодні, 31 січня, близько 18:20, правоохоронцям надійшло повідомлення про вибух на території одного з державних підприємств в Шостці Сумської області.

Про це повідомила пресслужба ОК “Північ”.

“Встановлено, що в промислову будівлю влучила, попередньо, ракета (інформація уточнюється) пошкодивши при цьому дах, перекриття, вікна”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що постраждали двоє цивільних. Їх відправили до лікувального закладу машиною “швидкої”.

Решта інформації наразі уточнюється.

Нагадаємо, російські війська обстріляли місто Бахмут з артилерії. В результаті загинули дві людини, зокрема, – неповнолітній хлопець.