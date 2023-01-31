У Білорусі немає зараз наступального угруповання росіян, - ДПСУ

Роботи з інженерного укріплення водночас тривають по всій протяжності кордону з Білоруссю.

Прикордонники не спостерігають створення наступального угруповання на території Білорусі.

Про це сказав на брифінгу речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

«Створення необхідного наступального угруповання, яке б було готове станом на зараз здійснити вторгнення не відмічається. Російські підрозділи в Білорусі знаходяться на полігонах, де проводяться навчання, або де проходять підготовку», - сказав він.

За словами речника, зараз завершується передислокація тих підрозділів, які вже закінчили підготовку, натомість від початку січня на територію Білорусі почали заводити нові підрозділи для проведення із ними бойового злагодження, а також навчання.

За ситуацією пильно стежать підрозділи розвідки України, в тому числі ДПСУ, які фіксують те, що відбувається по той бік кордону.

Тому, за словами речника ДПСУ, нарощено оборонні позиції як по лінії кордону, так і по прикордонню. Роботи з інженерно-фортифікаційного укріплення тривають по всій протяжності кордону з Білоруссю.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, бойова ефективність підготовлених в Білорусі російських військових буде обмеженою.