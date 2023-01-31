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Комендантська година: у Києві запроваджують оновлені перепустки

Замінити старі перепустки можна з 2 по 15 лютого.

Комендантська година: у Києві запроваджують оновлені перепустки

В Києві починаючи з лютого наберуть чинності оновлені перепустки на авто для пересування містом під час комендантської години. 

Про це повідомляє КМВА.

Замінити старі перепустки можна з 2 по 15 лютого в комендатурі столиці.

Як пояснив комендант Києва Віктор Плахтій, оновлення перепусток необхідне для того, аби ними користувались лише особи, які відносяться до підрозділів сектору безпеки України, критичної інфраструктури міста й органів державної влади.

"Мешканцям та гостям Києва наполегливо рекомендуємо дотримуватися правил комендантської години, які доводяться через комунальні засоби масової інформації, об’яви в громадському транспорті та повідомлення на дошках об’яв", - додав Плахтій.

Нагадаємо, що у Києві у новорічну ніч були виявлені 116 порушників комендантської години, одного з них передали поліції.

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