У Києві затримали псевдомінера Центрального залізничного вокзалу

Ним виявився раніше судимий за крадіжку 28-річний уродженець Луганщини.

Оперативники поліції Києва затримали псевдомінера Центрального залізничного вокзалу.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Як з’ясувалось, раніше судимий за крадіжку 28-річний уродженець Луганської області, перебуваючи у нетверезому стані вирішив пожартувати та нібито замінував столичний вокзал.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) та за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомили чоловіку про підозру.

Наразі йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві прихильник "русского мира" повідомив про "мінування" Офісу президента через відключення світла. Його затримали правоохоронці.