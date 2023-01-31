​ВАКС постановив примусово доставити депутата на судове засідання

Вищий антикорупційний суд через неявку народного депутата постановив здійснити його примусовий привід на судове засідання.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"31 січня 2023 року у Вищому антикорупційному суді заплановано судове засідання з розгляду справи за обвинуваченням народного депутата України у декларуванні недостовірних відомостей. Проте засідання вкотре не відбулось, у зв’язку з неявкою обвинуваченого. Зважаючи на неявку, судді постановили здійснити привід обвинуваченого до Вінницького міського суду для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції з ВАКС або шляхом забезпечення його участі в режимі відеоконференції із застосуванням власних технічних засобів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суд тричі визнавав причини неявки до суду згаданого депутата неповажними та зобов’язував сплатити грошові стягнення.

Наступне засідання у цій справі призначено на 3 лютого.

У САП нагадали, що у декларації за 2020 рік депутат не вказав квартиру вартістю близько 2 млн грн, яку він орендував протягом року. У грудні 2022 року справу за фактом декларування недостовірної інформації стосовно нардепа скеровано до ВАКС для розгляду по суті.

Прокуратура не називає ім'я нардепа, але, за даними ЗМІ, йдеться про "слугу народу" Максима Пашковського.

Нагадаємо, депутати за час повномасштабної війни придбали авто щонайменше на $1,3 млн.