Нам треба 10 000 дронів на місяць!
Нам треба 10 000 дронів на місяць!
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Ракетна атака на Харків: повністю зруйнований поверх будинку, є поранені (оновлено)
Ракетна атака на Харків: повністю зруйнований поверх будинку, є поранені (оновлено)
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
У Києві судитимуть керівника фірми, який присвоїв 13 млн на постачанні рентгенапаратів під час ковіду
У Києві судитимуть керівника фірми, який присвоїв 13 млн на постачанні рентгенапаратів під час ковіду
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
Голову Луганської ОВА Гайдая можуть призначити послом до Казахстану. На його місце розглядається кандидатура нардепа від СН
Голову Луганської ОВА Гайдая можуть призначити послом до Казахстану. На його місце розглядається кандидатура нардепа від СН
ГоловнаСуспільствоЖиття

​ВАКС постановив примусово доставити депутата на судове засідання

Суд уже тричі визнавав причини неявки до суду неповажними та зобов’язував сплатити штраф.

​ВАКС постановив примусово доставити депутата на судове засідання
Фото: Макс Требухов

Вищий антикорупційний суд через неявку народного депутата постановив здійснити його примусовий привід на судове засідання.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"31 січня 2023 року у Вищому антикорупційному суді заплановано судове засідання з розгляду справи за обвинуваченням народного депутата України у декларуванні недостовірних відомостей. Проте засідання вкотре не відбулось, у зв’язку з неявкою обвинуваченого. Зважаючи на неявку, судді постановили здійснити привід обвинуваченого до Вінницького міського суду для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції з ВАКС або шляхом забезпечення його участі в режимі відеоконференції із застосуванням власних технічних засобів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суд тричі визнавав причини неявки до суду згаданого депутата неповажними та зобов’язував сплатити грошові стягнення.

Наступне засідання у цій справі призначено на 3 лютого.

У САП нагадали, що у декларації за 2020 рік депутат не вказав квартиру вартістю близько 2 млн грн, яку він орендував протягом року. У грудні 2022 року справу за фактом декларування недостовірної інформації стосовно нардепа скеровано до ВАКС для розгляду по суті.

Прокуратура не називає ім'я нардепа, але, за даними ЗМІ, йдеться про "слугу народу" Максима Пашковського.

Нагадаємо, депутати за час повномасштабної війни придбали авто щонайменше на $1,3 млн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також