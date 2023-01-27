Скандальний закон про містобудування завис. Що далі?

Оцінки щодо статусу закону у його авторки, голови партії «Слуга народу» Олени Шуляк , юристів в Офісі Президента та правників геть різні. Тому LB.ua спробував розібратися: чи набрав чинності закон? Чи його має завізувати спікер Верховної Ради?

Однак й досі цей скандальний закон президент не підписав і не ветував – хоча Конституція на це дає голові держави лише 15 днів.

Закон 5655 «Про зміни до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» парламент проголосував ще 13 грудня минулого року. Менш ніж за добу петиція із закликом до президента накласти вето на документ набрала потрібні 25 тисяч підписів.

ФБ Олени Шуляк

Авторка чекає на підпис президента

Ще на етапі обговорення 5655 активно критикували, про що LB.ua неодноразово писав. Проти його ухвалення виступили, зокрема, українські мери та чимало експертів у галузі містобудування. Утім, критика не завадила парламенту на останньому пленарному засіданні минулого року проголосувати за нього в цілому. Зелені кнопки натисли 228 нардепів, серед яких лише 176 «Слуг народу». Традиційно допомогли голосами 12 колишніх членів ОПЗЖ, 11 представників групи «За майбутнє», 12 – «Довіра», та 1 депутат з фракції «Голос».

У той же день була зареєстрована петиція зі зверненням до Президента щодо накладання вето. І вона менш ніж за добу набрала понад необхідних 25 тисяч підписів, зараз їх уже понад 42 тисячі.

Відповідно до Конституції, Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав його 19 грудня 2022 року та одразу скерував на підпис Володимиру Зеленському.

Минуло понад місяць, однак президент й досі закон не підписав чи не ветував. Хоча стаття 94 Конституції передбачає, що глава держави упродовж «п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду».

В Офісі Президента статус закону коментувати відмовилися. Як і в профільному Комітеті ВР з правової політики.

Фото: ФБ Олена Шуляк Олена Шуляк

Авторка закону, голова партії «Слуга народу» та очільниця Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк визнала: «Він знаходиться на підписі у президента. Інформація щодо строків його підписання відсутня», – зазначила вона.

Натомість співрозмовник LB.ua в ОП озвучив, по суті, протилежну позицію: «Президент може не підписувати закон протягом п’ятнадцяти днів або не ветувати його. Норма Конституції така, що у такому разі, коли президент його не підписує або не ветує, то закон вважається таким, що набрав чинності».

Втім, через кілька днів той же чиновник змінив позицію: «Ми все підготували, віддали на підпис. Коли підпише? А хто ж його знає? Тільки він вирішує, коли його підписати».

Чи може спікер підписати закон?

У випадку, коли закон не підписує з тих чи інших причин президент, це може зробити спікер парламенту.

«Ще з часів президента Леоніда Кучми були випадки, коли закони не підписував голова держави. Ця практика була і за президента Віктора Ющенка. За Януковича такого не було, бо тоді парламент приймав лише те, що було треба на Банковій, там все було чітко. За президента Порошенка та спікера Володимира Гройсмана практика непідписання законів президентом знову повернулася. Зараз бачимо те саме», – зазначив суддя Конституційного Суду у 1996-2005 роках та колишній очільник ЦВК Володимир Шаповал.

Фото: advokatpost.com Володимир Шаповал

Рішення Конституційного суду № 11-рп/98 від 07.07.98 та № 6-рп/2008 від 16.04.2008 кажуть:

«У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.

Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент України зобов’язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів. У разі якщо Президент України не підписав такий закон, він невідкладно офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради України й опубліковується за його підписом».

LB.ua уточнив у Олени Шуляк, чи може наразі спікер Стефанчук підписати її закон на підставі першого рішення КСУ: «У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України та має бути підписаний та офіційно оприлюднений».

«Конституція не передбачає повноважень Голови Верховної Ради щодо підписання закону замість президента у цьому випадку. При цьому Конституція України (частина четверта статті 94) передбачає лише один випадок, коли голова Верховної Ради може підписати прийнятий закон замість президента, а саме: у разі якщо президент протягом десяти днів не підписав закон після подолання вето, такий закон підписує голова Верховної Ради», – відповіла вона.

Натомість колишній багаторічний заступник голови ЦВК Андрій Магера допускає право підпису спікера.

Фото: Макс Требухов Заступник голови ЦВК України Андрій Магера

«Статус 5655 – це закон. Він вважається схваленим. Тобто мається на увазі, що президент вже втратив право висловити свої пропозиції до прийнятого закону, бо пропустив для цього 15 денний строк. Тому закон має підписати та оприлюднити Голова ВР», – сказав він, додавши, що «на жаль, Конституція містить нечіткість у цьому питанні».

За його словами, у юристів є й альтернативна думка, яка полягає у тому, що «президент все одно повинен підписати та оприлюднити закон. Навіть з пропущенням 15-денного строку. Але однозначно президент уже не може застосувати право вето».

Заслужений юрист України, колишній нардеп Леонід Ємець вважає, що статус 5655 наразі не визначений: «Президент ще може його підписати, попри те, що 15 днів давно вийшли. Щодо його вето, то теоретично час на вето також вже минув. Але, якщо президент таки його заветує, то так і буде. Принаймні, до можливого рішення КСУ про порушення процедури підписання. Чи у разі, якщо буде звернення до суду».

КСУ міг би роз’яснити

Володимир Шаповал вважає, що такі різні оцінки статусу не підписаного закону президентом викликані «деякими недоліками» статті 94 Конституції України.

Фото: 112

«Вони сприяють тому, що я б назвав зловживанням з боку певних посадових осіб. Є строк – 15 днів, коли президент підписує закон або повертає його з вето на повторний розгляд зі своїми зауваженнями та пропозиціями. Однак тут Президент так і не зробив цього. Без прив’язки – поганий чи хороший цей закон про містобудування, який так критикують. Будемо відверті: такі дії президента, знову ж таки, без прив’язки до прізвища, є порушенням цієї статті Конституції. Поза будь-яким сумнівом. Бо в статті 94 чітко прописана вимога про 15 днів. Якщо впродовж цього строку голова держави не підписав чи не повернув закон, він порушив цю вимогу Конституції. Є лише два шляхи та альтернатива: підпис чи вето», – переконаний він.

Володимир Шаповал підкреслив: усі президенти зловживали повноваженнями, не підписуючи чи ветуючи закони впродовж 15 днів.

«Цього можна було б уникнути, якби ми зробили те, що у свій час американці. В Конституції Америки передбачено, що у разі непідписання закону президентом упродовж певного часу, він все одно набирає чинності. Це дуже мудрий підхід», – констатував він.