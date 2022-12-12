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​Прийняття містобудівної реформи позбавить громадян впливу на забудовників, – рух ЧЕСНО

Приватний контроль дасть забудовникам можливість контролювати самих себе.

​Прийняття містобудівної реформи позбавить громадян впливу на забудовників, – рух ЧЕСНО
Фото: Рух ЧЕСНО у Facebook

Рух ЧЕСНО вимагає у парламентарів не квапитися з прийняттям містобудівної реформи і якісно попрацювати над зауваженнями стейкхолдерів.

Про це рух ЧЕСНО повідомляє у Facebook.

“Один з найбільших ризиків прийняття містобудівної реформи полягає на тому, що громадяни не будуть мати жодного впливу на те, що і як будують забудовники, а приватний контроль дасть забудовникам можливість контролювати самих себе”, – йдеться у повідомленні.

На необхідності врахувати пропозиції усіх зацікавлених сторін наголошують ЗМІ та низка членів профільного комітету, зокрема й представники "Слуги народу".

 

Активісти руху зазначають, що суперечливий законопроєкт вже стоїть у попередньому порядку денному найближчої сесії. Без належного обговорення пропозицій стейкхолдерів Рух ЧЕСНО вважає недоцільним підтримувати цей законопроєкт.

“Голосування буде вважатися маркерним. За його результатами інформація про голосування буде додана кожному народному депутату в його профіль на ПолітХаб”, – зауважили в ЧЕСНО.

Раніше активісти руху ЧЕСНО говорили про те, що нардепам не варто підтримувати реформу містобудування до оприлюднення проєкту і його обговорення.

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