46 генераторів відправляться із Закарпаття до побратимської громади на Херсонщині, - голова Закарпатської ОВА

Закарпатська область разом з угорськими партнерами відправляє до звільненої Херсонщини черговий гуманітарний вантаж – 46 генераторів. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

«Продовжуємо підтримувати наших людей на деокупованій Херсонщині. Сьогодні отримали черговий гуманітарний вантаж від представників Акредитованого відокремленого підрозділу Угорської екуменічної служби допомоги в Україні. Вантаж особисто передав заступник Міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, Парламентський державний секретар Левенте Модьор, який опікується питаннями гуманітарної підтримки України. Отримали найважливіше – засоби генерації електроенергії. Мова про 46 генераторів різної потужності – від 2 до 19 кВт. Також отримали вантажівку з дитячим харчуванням», - повідомив Віктор Микита.

Фото: пресслужба Віктор Микита

Керівник ОВА розповів, що під час минулої зустрічі з угорськими партнерами вони разом з народною депутаткою Юлією Гришиною передали запит щодо підтримки Тягинської громади Херсонської області, яка стала громадою-побратимом Закарпаття. І допомога не забарилася.

Фото: пресслужба

«Зараз надійне партнерство відіграє вирішальну роль, тож працюємо на позитивний кінцевий результат для всіх сторін. Дякую нашим партнерам за підтримку. Не залишаємо в біді нікого. Зараз десятки тисяч людей там перебувають у надзвичайно складних життєвих обставинах – без води, тепла, електрики та під постійними обстрілами. А це й жінки та маленькі діти, тож наша допомога рятує життя у прямому сенсі цього слова», - наголосив Віктор Микита.