У Кабміні занепокоєні відтермінуванням конкурсу на посаду глави НАБУ, - Шмигаль

"Ми всі - влада, суспільство розраховуємо, що конкурс буде завершено вчасно", - наголосив прем'єр.

У Кабміні занепокоєні відтермінуванням конкурсу на посаду глави Національного антикорупційного бюро.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Так прем'єр відреагував на рішення комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ, яка ухвалила рішення продовжити на два тижні термін для прийняття документів від кандидатів.

"Для нас сьогодні критично необхідна допомога наших міжнародних партнерів. Ми маємо відповідально ставитися також до наших зобов’язань, тому уважно слідкуємо за ситуацією, яка склалася навколо конкурсу на посаду керівника НАБУ... Уряд занепокоєний таким відтермінуванням. Ми всі - влада, суспільство розраховуємо, що конкурс буде завершено вчасно", - сказав Шмигаль.

Він додав, що КМУ "забезпечив усі умови для проведення прозорого та чесного конкурсу".

"Тепер комісія має якнайшвидше завершити свою частину роботи. Сподіваюся, що Уряду не доведеться більше порушувати це питання", - зауважив Шмигаль.

Нагадаємо, комісія продовжила приймання документів до 20 грудня через "непрогнозовану ситуацію з енергозабезпеченням в країні та доступом до Інтернету".

Списки кандидатів, яких допустять до участі в конкурсі, оголосять 21 грудня. Перший етап відбору планують провести ще у 2022 році.