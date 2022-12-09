Спроба держперевороту в Німеччині з російським душком
Спроба держперевороту в Німеччині з російським душком
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
Після вибухів на території РФ росіяни зрозуміли, що війна стосується кожного, – Ігнат
Після вибухів на території РФ росіяни зрозуміли, що війна стосується кожного, – Ігнат
Арештували довірену особу організаторів злочинної групи, яка тримала під контролем посадовців Одеської мерії, - САП
Арештували довірену особу організаторів злочинної групи, яка тримала під контролем посадовців Одеської мерії, - САП
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
Канон так Канон?
Канон так Канон?
На авіабазі в окупованому Бердянську пролунало 18 вибухів
На авіабазі в окупованому Бердянську пролунало 18 вибухів
Протести в Монголії. Влада погоріла на краденому вугіллі?
Протести в Монголії. Влада погоріла на краденому вугіллі?
ГоловнаПолітика

У Кабміні занепокоєні відтермінуванням конкурсу на посаду глави НАБУ, - Шмигаль

"Ми всі - влада, суспільство розраховуємо, що конкурс буде завершено вчасно", - наголосив прем'єр.

У Кабміні занепокоєні відтермінуванням конкурсу на посаду глави НАБУ, - Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

У Кабміні занепокоєні відтермінуванням конкурсу на посаду глави Національного антикорупційного бюро.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Так прем'єр відреагував на рішення комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ, яка ухвалила рішення продовжити на два тижні термін для прийняття документів від кандидатів.

"Для нас сьогодні критично необхідна допомога наших міжнародних партнерів. Ми маємо відповідально ставитися також до наших зобов’язань, тому уважно слідкуємо за ситуацією, яка склалася навколо конкурсу на посаду керівника НАБУ... Уряд занепокоєний таким відтермінуванням. Ми всі - влада, суспільство розраховуємо, що конкурс буде завершено вчасно", - сказав Шмигаль.

Він додав, що КМУ "забезпечив усі умови для проведення прозорого та чесного конкурсу". 

"Тепер комісія має якнайшвидше завершити свою частину роботи. Сподіваюся, що Уряду не доведеться більше порушувати це питання", - зауважив Шмигаль.

Нагадаємо, комісія продовжила приймання документів до 20 грудня через "непрогнозовану ситуацію з енергозабезпеченням в країні та доступом до Інтернету".

Списки кандидатів, яких допустять до участі в конкурсі, оголосять 21 грудня. Перший етап відбору планують провести ще у 2022 році.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також