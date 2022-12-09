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Іноземець намагався підкупити керівника Держлікслужби

Чоловіка викрили та затримали "на гарячому" під час спроби передачі $10 тис. хабаря.

Іноземець намагався підкупити керівника Держлікслужби
Фото: ssu.gov.ua

Співробітники Служби безпеки та Національного антикорупційного бюро викрили підприємця, який пропонував хабар керівнику Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Слідство встановило, що іноземець пропонував українському посадовцю гроші, аби той надав дозвіл для швидкого ввезення препаратів, які віднесені до прекурсорів і наркотичних лікарських засобів, на територію України з-за кордону.

Чоловіка викрили та затримали "на гарячому" під час спроби передачі $10 тис. хабаря. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Попередня правова кваліфікація – ч. 4 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, в жовтні СБУ затримала власного співробітника-шахрая за вимагання хабаря.

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