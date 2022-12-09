Після вибухів на території РФ росіяни зрозуміли, що війна стосується кожного, – Ігнат

Вибухи на авіабазах в Росії та "бавовна" в Бєлгороді та інших регіонах Росії доводить, що війна з Україною стосується кожного росіянина.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, росіянам тепер не зрозуміло, чи можуть вони бути в безпеці навіть у тилових регіонах Російської Федерації.

"Як помітно з новин, "бавовнятко" ходить по аеродромах, і окупанти кудись "зникли". Але не зникли, військовою термінологією це називається розосередилися. По різних аеродромах вони порозтягували свою стратегічну авіацію, де це тільки можливо. Зокрема, де є злітно-посадкові смуги, які вони можуть використовувати", – розповів Ігнат.

За його словами, військові і цивільні росіяни, які казали, що "спецоперація" їх не стосуються, тепер розуміють, що вони нікуди не дінуться від війни.

“Тепер ніде не можна бути в безпеці. Ми ж бачили не перші такі "бавовнятка". Був Крим та аеродром "Міллєрово" на початку агресії", – зауважив Ігнат.

Він наголосив, що всі ці інциденти на російській території мають психологічний влив на цивільних та військових росіян. Адже тепер проблеми зі світлом є не тільки в Україні, але і в Бєлгороді.

"Це повинно бути серйозним психологічним фактором впливу, крім військового, на населення Росії та її військових. Що тепер не зрозуміло, чи буде безпечно навіть у їх тилових регіонах", – зазначив Ігнат.

Нагадаємо, 5 грудня на двох російських аеродромах пролунали вибухи. На аеродромі в Рязанській області поранень та опіків зазнали дев’ять осіб чергової зміни, з них троє загинули, знищено автомобіль-заправник, постраждав невідомий борт авіації.

Того ж ранку вибухи лунали на аеродромі "Енгельс" у Саратівській області, в 700 км від України. Було пошкоджено два бомбардувальники. Саме з цього аеродрому злітали російські бомбардувальники для завдання ударів по українцях.

New York Times писало, що вибухи на двох російських аердромах у Саратівській і Рязанській областях були спричинені атакою безпілотників, запущених із території України. Одного з ударів було завдано в у співпраці з спецпризначенцями безпосередньо біля авіабази.