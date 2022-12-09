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Німцям почали розсилати фейкові листи з закликом вступити до Іноземного легіону

Їх надсилають від імені консульства, але воно до цього непричетне. 

На поштові адреси громадян Німеччини почали надходити листи нібито від імені генерального консульства України в Дюссельдорфі з пропозицією долучитися до іноземного легіону в Україні в обмін на грошову винагороду.

Ці листи є підробкою, консульство їх не розсилало. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в фейсбук

"Консули вже звернулися в німецьку поліцію задля проведення розслідування. Розглядаємо розсилання фейкових листів як частину дезінформаційної кампанії ворога, яка має на меті дискредитувати українську дипломатію, підірвати підтримку України з боку Німеччини та її громадян", – йдеться у повідомленні. 

Фото: Олег Ніколенко

Нагадаємо, Росія розгорнула дезінформаційну кампанію проти українців у Німеччині. Прокремлівські пропагандисти взялися за нову мету: налаштувати європейців проти 7,8 мільйонів українських біженців. Вони зачіпають глибоко вкорінені європейські розбіжності щодо імміграції. Експерти кажуть, що пропагандистська кампанія спрямована на розпалювання страху та розколу серед критично важливих європейських союзників України, які готуються до нового потоку біженців цієї зими.

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