Сьогодні у Києві і області діють екстрені відключення світла

У п’ятницю, 9 грудня, у Києві і Київській області діють екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомляє сайт ДТЕК.
"Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють", – зазначають у ДТЕК.
В компанії закликають "набратися терпіння та зберігати спокій".
У Київській області також відбуваються екстрені відключення.
Нагадаємо, наразі у Київській області в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит у 30% від потреб споживачів.