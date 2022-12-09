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Сьогодні у Києві і області діють екстрені відключення світла

Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

Сьогодні у Києві і області діють екстрені відключення світла
Фото: EPA/UPG

У п’ятницю, 9 грудня, у Києві і Київській області діють екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє сайт ДТЕК.

"Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють", – зазначають у ДТЕК.

В компанії закликають "набратися терпіння та зберігати спокій".

У Київській області також відбуваються екстрені відключення

 

Нагадаємо, наразі у Київській області в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит у 30% від потреб споживачів.

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