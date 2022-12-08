В енергосистемі Київщині зберігається суттєвий дефіцит, - Кулеба

У деяких будинках Київщини є проблеми із теплопостачанням.

Наразі у Київській області в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит у 30% від потреб споживачів.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

“Це призводить до певних перебоїв із теплопостачанням у будинках, де централізоване опалення”, - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше вийти у планові відключення.

Також йде робота над тим, щоб мінімізувати нерівномірне відключення споживачів та технічно створити можливість для справедливого вимкнення електроенергії.

Як раніше повідомлялось, цього місяця Словаччина планує передати Україні 300 електрогенераторів та долучитися до відбудови населеного пункту у Київській області.