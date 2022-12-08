На низці автошляхів Харківщини через негоду заборонили рух транспорту

Обмеження не стосуються аварійних служб, транспортних засобів дорожніх організацій, військової техніки та карет швидкої допомоги.

У зв’язку із негодою, щоб не допустити ДТП, впроваджено тимчасове закриття руху для усіх транспортних засобів на деяких автошляхах Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

З 19:00 8 грудня до 8:00 9 грудня заборонено пересування усіх автомобілів, а для вантажних автомобілів загальною масою понад 10 тонн, а також пасажирського транспорту загального користування - до 10:00 9 грудня.

Заборона діє на наступних шляхах:

М-03 Київ-Харків-Довжанський, км 396+094 – км 648+570;

Південно-східний об’їзд м. Харкова, км 0+000 – км 13+688;

М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, км 9+387 – км 147+419;

Південно-західний об’їзд м. Харкова, км 0+000 – км 8+001;

М-29 Харків-Красноград-Перещепине-Дніпро, км 0+000 – км 127+735;

Н-26 Чугуїв-Мілове, км 2+363 – км 79+500;

Р-11 Полтава-Красноград, км 45+136 – км 52+112;

Р-46 Харків-Охтирка, км 0+000 – 80+813;

Р-51 Мерефа-Лозова-Павлоград, км 0+000 – 50+633, км 53+172 – км 109+579, км 115+117 – км 131+277;

Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка, км 0+000 – км 31+580.

При цьому обмеження не стосуються аварійних служб, транспортних засобів дорожніх організацій, військової техніки та карет швидкої допомоги.

Нагадаємо, у листопаді рух вантажних транспортних засобів було обмежено на автомобільних дорогах загального користування державного значення у Житомирській області.