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На низці автошляхів Харківщини через негоду заборонили рух транспорту

Обмеження не стосуються аварійних служб, транспортних засобів дорожніх організацій, військової техніки та карет швидкої допомоги.

На низці автошляхів Харківщини через негоду заборонили рух транспорту
Фото: facebook.com/operative

У зв’язку із негодою, щоб не допустити ДТП, впроваджено тимчасове закриття руху для усіх транспортних засобів на деяких автошляхах Харківської області

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

З 19:00 8 грудня  до 8:00 9 грудня заборонено пересування усіх автомобілів, а для вантажних автомобілів загальною масою понад 10 тонн, а також пасажирського транспорту загального користування - до 10:00 9 грудня.

Заборона діє на наступних шляхах:

  • М-03 Київ-Харків-Довжанський, км 396+094 – км 648+570;
  • Південно-східний об’їзд м. Харкова, км 0+000 – км 13+688;
  • М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, км 9+387 – км 147+419;
  • Південно-західний об’їзд м. Харкова, км 0+000 – км 8+001;
  • М-29 Харків-Красноград-Перещепине-Дніпро, км 0+000 – км 127+735;
  • Н-26 Чугуїв-Мілове, км 2+363 – км 79+500;
  • Р-11 Полтава-Красноград, км 45+136 – км 52+112;
  • Р-46 Харків-Охтирка, км 0+000 – 80+813;
  • Р-51 Мерефа-Лозова-Павлоград, км 0+000 – 50+633, км 53+172 – км 109+579, км 115+117 – км 131+277;
  • Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка, км 0+000 – км 31+580.

При цьому обмеження не стосуються аварійних служб, транспортних засобів дорожніх організацій, військової техніки та карет швидкої допомоги.

Нагадаємо, у листопаді рух вантажних транспортних засобів було обмежено на автомобільних дорогах загального користування державного значення у Житомирській області.

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