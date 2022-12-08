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Словаччина передасть Україні 300 генераторів

Країна вже надала Україні гуманітарну допомогу на понад 4 млн євро.

Словаччина передасть Україні 300 генераторів
Фото: МЗС України у Facebook

Цього місяця Словаччина планує передати Україні 300 електрогенераторів та долучитися до відбудови населеного пункту у Київській області.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу з міністром закордонних справ Словаччини Растіславом Качером.

“Україна дуже цінує допомогу Словаччини у подоланні енергетичної кризи, зокрема плани передати вже цього місяця близько 300 електрогенераторів. Ми вдячні за близько 2 000 тонн гуманітарної допомоги на суму понад 4 млн євро, а також прихисток близько 100 000 українців, яким наші сусіди буквально відкрили свої двері та серця”, – зазначив Кулеба.

За його словами, генератори мають найперше бути передані для допомогти цивільним – у школи і лікарні.

 

Голова МЗС України також повідомив, що Словаччина готова взяти патронат над одним з населених пунктів Київської області, щоб розпочати процес відбудови.

Нагадаємо, учора уряд Словаччини схвалив новий пакет військової допомоги для України.

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