​Київрада перейменувала бульвар Дружби Народів та ще 31 вулицю столиці

Депутати Київради перейменували ще 32 вулиці, провулки і бульвари столиці, назви яких пов’язані з Росією або радянським минулим.

Про це повідомляє сайт КМДА.

Зазначається, що серед інших перейменували бульвар Дружби Народів на бульвар імені фундатора української армії Миколи Міхновського.

“Процес дерусифікації в столиці триває. І це важливо. Особливо під час варварської війни, якою Росія намагається знищити Україну, заморозити українців взимку. Ми повинні позбавитися символів і назв, пов’язаних з країною-агресором, випровадити старі радянські та російські назви зі столиці України назавжди. Росія не має жодного права на окупацію нашої території, нашої культури, на переписування нашої історії”, – наголосив столичний мер Віталій Кличко.

За його словами, в столиці вже перейменували 237 міських об’єктів. Так, у листопаді Київрада дерусифікувала 12 вулиць столиці, назви яких пов’язані з РФ та радянським минулим. Наприкінці жовтня депутати підтримали перейменування понад 40 вулиць. На початку вересня – також близько 40 вулиць. Зокрема, і вулицю Московську у центрі міста перейменували на вулицю Князів Острозьких. А наприкінці серпня депутати перейменували 95 київських вулиць, площ та провулків.

На сьогоднішньому засіданні Київради ухвалили нові назви ще 32 міських об’єктів. Зі списком перейменованих об’єктів можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, у Києві демонтували пам'ятники Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка та Миколі Ватутіну у Маріїнському парку.