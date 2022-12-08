Роман загинув 1 березня під час обстрілу будівлі ОДА. Його замість Алея Слави поховали в секторі "незатребуваних тіл", хоча батьки загиблого розшукували його.

Фото: Юлія Агєєва

У Харкові 7 грудня перепоховали Романа Сімонка, бійця Харківської ТрО, який загинув під час ракетного обстрілу будівлі обласної адміністрації 1 березня.

З історії Романа почалося журналістське розслідування LB.ua щодо незаконних поховань на 124-му секторі харківського міського кладовища №18, де 1220 людей поховано без трун, у мішках.

"Саме завдяки таким людям, як Роман, окупанти не змогли зайти до міста. У ті дні, коли російські диверсанти проривалися у Харків, ми тримали Штаб оборони. Я радий, що міська влада визнала свою помилку і Роман тепер похований на Алеї Слави", – сказав під час похорону побратим Сімонка Олександр Асєєв, який і надав поштовху цій справі.

Проте перепоховання Сімонка, говорить журналістка Юлія Агєєва, показало абсолютну неготовність ритуальної служби до такої процедури: нехтування санітарно-епідеміологічними нормами (негерметичний мішок) та повне зневаження почуттів родини загиблого (недотримання протоколів поводження з тілом).

Нагадаємо, батьки шукала тіло Романа понад півтора місяці, зрештою знайшли в центральному обласному морзі. Там їм запропонували поховати сина за рахунок міста на Алеї Слави. Коли наступного дня батьки подзвонили в морг з проханням викреслити сина зі списків на "міське" поховання, їм сказали, що тіло вже поховане. Замість обіцяної Алеї Слави був сектор для так званих незатребуваних тіл, де з кінця лютого по вересень людей ховали в мішках у траншеях. На деяких рядах сектору таблички з іменами померлих знаходяться на відстані 10-20 см одна від одної. Частина табличок взагалі не містять інформації про похованих, або містять лише часткову. Занурення в деталі справи показало, що порушення як у справі Сімонка, так і в багатьох інших, були не лише зі сторони комунального підприємства "Ритуал2, яке здійснює поховання, але й зі сторони обласного бюро судово-медичної експертизи та слідчих.

Фото: Юлія Агєєва

Фото: Юлія Агєєва

Фото: Юлія Агєєва

Фото: Юлія Агєєва

Фото: Юлія Агєєва

Фото: Юлія Агєєва

Фото: Юлія Агєєва

Фото: Юлія Агєєва

Фото: Юлія Агєєва

Після розголосу, якого набула справа, міський голова Ігор Терехов задекларував, що всі люди, поховані на 120-му та 124-му секторах з порушеннями Закону про поховання, мають бути перепоховані належним чином. Міськвиконкомом Харкова була створена "Робоча групи з перепоховання". Втім, уніфікованого алгоритму дій досі не запропонували. Голова робочої групи Світлана Горбунова-Рубан говорить, що кожен випадок буде вирішуватися в "ручному режимі" і що перепоховані будуть лише ті, щодо кого родичі напишуть заяву.

21 вересня Харківська обласна прокуратура внесла в ЄРДР два кримінальні провадження: за статтями КПК 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) та 367 (службова недбалість). У справі триває слідство.

Фото: Юлія Агєєва

Фото: Юлія Агєєва

Фото: Юлія Агєєва

Фото: Юлія Агєєва

Фото: Юлія Агєєва

Фото: Юлія Агєєва

Фото: Юлія Агєєва

Фото: Юлія Агєєва

Фото: Юлія Агєєва

Фото: Юлія Агєєва

Фото: Юлія Агєєва