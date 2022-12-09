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Росіяни обстріляли лікарні у Херсоні і Бериславі

У Херсоні окупати поцілили у дитяче відділення і морг, у Бериславі – у терапевтичній корпус.

Росіяни обстріляли лікарні у Херсоні і Бериславі

Російські військові обстріляли лікарні в Херсоні й Бериславі Херсонської області.

Про це повідомив у Telegram начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич

"На жаль, через російський обстріл медичного закладу у Херсоні є один постраждалий. Його прооперували лікарі, стан пораненого – стабільний", – йдеться у повідомленні.

Він додав, що росіяни поцілили в будівлю лікарні у Херсоні – снаряди пошкодили дитяче відділення і морг.

"Нещодавно російські окупанти відкрили вогонь по лікарні в Бериславі. У лікарню прилетіло три ворожі снаряди. Через обстріл у медзакладі пошкоджено дах терапевтичного корпусу та вибито вікна в багатьох корпусах", – поінформував очільник ОВА.

Унаслідок обстрілу зазнала серйозних пошкоджень господарча споруда лікарні. Постраждалих серед пацієнтів і персоналу медзакладу немає.

 

Нагадаємо, внаслідок учорашніх обстрілів Херсона росіянами загинули двоє мирних мешканців. Кількість поранених уточнюється.

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