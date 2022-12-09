Унаслідок учорашніх обстрілів Херсона загинули двоє мирних людей

За попередніми даними, росіяни стріляли з артилерії і ракетних систем залпового вогню.

Унаслідок учорашніх обстрілів Херсона росіянами загинули двоє мирних мешканців. Кількість поранених уточнюється.

Ворожі снаряди пошкодили багатоквартирні будівлі, приватні будинки і дитяче відділення лікарні. Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

"За даними слідства, 8 грудня 2022 року військовослужбовці країни-агресора завдали чергових артилерійських ударів по місту Херсону та приміських населених пунктах", – зазначили в повідомленні.

Обстріл, за попередньою інформацією, здійснювався з ракетних систем залпового вогню та артилерії.

Нагадаємо, що після відступу на лівобережжя Херсонської області росіяни постійно обстрілюють звільнені від них населені пункти. Влада закликає херсонців тимчасово переїхати до безпечніших регіонів.