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Унаслідок учорашніх обстрілів Херсона загинули двоє мирних людей

За попередніми даними, росіяни стріляли з артилерії і ракетних систем залпового вогню. 

Унаслідок учорашніх обстрілів Херсона загинули двоє мирних людей
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Унаслідок учорашніх обстрілів Херсона росіянами загинули двоє мирних мешканців. Кількість поранених уточнюється.

Ворожі снаряди пошкодили багатоквартирні будівлі, приватні будинки і дитяче відділення лікарні. Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі

"За даними слідства, 8 грудня 2022 року військовослужбовці країни-агресора завдали чергових артилерійських ударів по місту Херсону та приміських населених пунктах", – зазначили в повідомленні. 

Обстріл, за попередньою інформацією, здійснювався з ракетних систем залпового вогню та артилерії.

Нагадаємо, що після відступу на лівобережжя Херсонської області росіяни постійно обстрілюють звільнені від них населені пункти. Влада закликає херсонців тимчасово переїхати до безпечніших регіонів. 

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