Він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті.

СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ (МП). Він поширював через соцмережі дописи, спрямовані на приниження національної честі та гідності українців. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ в Телеграм. Там додали, що служба зібрала беззаперечні докази вини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності.

"Щоб «розганяти» деструктивний контент, ректор установи використовував анонімний профіль у соцмережі Facebook, а для підготовки своїх «публікацій» користувався наративами російських пропагандистів", – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта і в приміщеннях семінарії правоохоронці виявили літературу, яка повторювала "тези" Кремля щодо внутрішньої ситуації в Україні.

Наразі архієпископу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Ректором Почаївської духовної семінарії є Шумський Іов.

Це – не перша підозра, оголошена духівнику УПЦ (МП). Минулого тижня повідомили про підозру звільненому митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП), який виправдовував захоплення Криму. Це – Іоасаф, у якого в жовтні виявили докази проросійської діяльності.

До того підозру отримав митрополит із Вінничини. Він підозрються зразу за чотирьма статтями.