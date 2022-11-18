​СБУ повідомила про нові підозри митрополиту УПЦ Іонафану

Очільник єпархії підготував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію східних та південних районів України.

Служба безпеки викрила нові факти протиправної діяльності керівника однієї з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області, якому напередодні оголосили підозру. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

«Встановлено, що очільник єпархії підготував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію східних та південних районів України. Крім того, у своїх «агітках» він закликав до захоплення державної влади і порушення меж кордону нашої країни», - йдеться у повідомленні.

Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua

Надруковані серійним накладом прокремлівські матеріали митрополит зберігав у підсобних приміщеннях церкви і планував організувати їх роздачу місцевим жителям через канцелярію єпархії.

«Ініційована СБУ незалежна експертиза підтвердила наявність незаконної діяльності проти державної безпеки України.

Таким чином, слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за:

- ч. 3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України),

- ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу),

- ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України) Кримінального кодексу України», - повідомили силовики.



Фото: ssu.gov.ua

Досудове розслідування триває.



Нагадаємо, вочевидь, йдеться про митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана, в якого раніше проводилися обшуки, внаслідок чого Іонафану висунули підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).