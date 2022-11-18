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Поліція Харківщини підозрює жінку у співпраці із окупантами

53-річна жінка активно співпрацювала з окупаційною владою. 

Поліція Харківщини підозрює жінку у співпраці із окупантами
Фото: Прессслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Працівники поліції повідомили про підозру у колабораційній діяльності жінці, котра обіймала посаду в пенсійному фонді Ізюмського району Харківської області під час окупації.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Зловмисниця контролювала та організовувала роботу фонду в незаконно створеній тимчасовій окупаційній адміністрації держави-агресора в смт Борова. Брала участь в нарадах”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Правоохоронці повідомили жінці про підозру заочно.

Нагадаємо, слідчі Нацполіції повідомили жительці Харківської області про підозру у скоєнні колабораційної діяльності - жінка обіймала посаду начальника відділу при тимчасовій цивільній адміністрації. 

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