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У Києві знову почалися екстрені відключення електроенергії

Попередні графіки не діють. 

У Києві знову почалися екстрені відключення електроенергії
Фото: EPA/UPG

У Києві близько 16 години почалися екстрені відключення електроенергії. Складені графіки стабілізаційних відключень не діють.

Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК Київські електромережі. У КМДА додали, що під час відключень електросирени не працюють. Дізнатися про повітряну тривогу можна у застосунку "Київ Цифровий" та у Telegram-каналі КМДА. А також за допомогою звичайних радіоприймачів на батарейках – на радіо "Київ" 98 FM або на частотах "Українське радіо" 105 FM.

Стабілізаційні та екстрені відключення повʼязані з завданою російськими ударами шкодою мережі. Окупанти з 10 жовтня цілеспрямовано завдають терористичних ударів по енергетичних обʼєктах. 

Остання хвиля масованої атаки відбулася вчора, 17 листопада. До того ворог бив ракетами по обʼєктах 15 листопада. 

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