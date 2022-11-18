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У Херсонській області окупанти розстріляли сімох цивільних, зокрема неповнолітню, – Офіс генпрокурора

Це черговий воєнний злочин вчинений військовими РФ.

У Херсонській області окупанти розстріляли сімох цивільних, зокрема неповнолітню, – Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора

Прокурори органів прокуратури Херсонської області спільно зі слідчими поліції провели огляд місця розстрілу семи цивільних, серед яких неповнолітня дівчина.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

"За попередніми даними, у квітні 2022 року під час окупації ЗС РФ одного із сіл Херсонського району, російські військові розстріляли в будинку сімох цивільних. Після цього окупанти підірвали будинок із розстріляними людьми", – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, в будинку перебували працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина. Загиблих поховали поблизу місця події, а дівчину поховали батьки на місцевому кладовищі.

Для забезпечення належного розслідування воєнного злочину проводяться слідчі дії, у тому числі огляд тіл і проведення судово-медичної експертизи.

Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, вчора СБУ виявила ще одну катівню окупантів у звільненому Херсоні. Там росіяни утримували українських патріотів, які відмовились іти на співпрацю з ворогом.

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