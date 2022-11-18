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Штучний інтелект створив картини із тваринами, які можуть зникнути через війну в Україні

Понад 80 видів тварин перебувають на межі зникнення через розвʼязану Росією війну. 

Штучний інтелект створив картини із тваринами, які можуть зникнути через війну в Україні
Фото: UAnimals

Штучний інтелект створив картини із тваринами, які можуть зникнути через війну в Україні. Серію робіт у межах міжнародної кампанії #StopEcocideUkraine представила організація UAnimals.

На картинах, створених штучним інтелектом, зокрема, зубр і рись, бурий ведмідь, чорний лелека та інші тварини, що можуть зникнути в Україні через російську агресію.

"Понад 80 видів тварин в нашій країні знаходяться на межі зникнення і через російську агресію можуть повністю припинити своє існування", – заявив засновник UAnimals Олександр Тодорчук.

Фото: UAnimals
Фото: UAnimals
Фото: UAnimals
Фото: UAnimals
Фото: UAnimals

Він наголосив, що окупанти цілеспрямовано обстрілюють природні парки, зоопарки і притулки та вбили за час війни вже понад 10 000 000 тварин.

За даними Державної екологічної інспекції України, за вісім місяців повномасштабної війни агресивні дії окупантів призвели до:

  • Забруднення шкідливими речовинами 182 880 м2 ґрунту
  • Завалення залишками знищених боєприпасів і предметів 2 365 129 м2 землі
  • Забруднення повітря внаслідок горіння 680 618 тонн нафтопродуктів
  • Спалення 23 286 га лісу – на відновлення частини лісових площ знадобиться щонайменше 10 років.
  • Знищення 7 155 689 м2 об’єктів, зокрема й критичної інфраструктури, що також завдало значних збитків навколишньому середовищу України.

Росіяни окупували вісім заповідників і 12 національних природних парків.

Фото: UAnimals

Зробити крок до покарання росії і за екологічні злочини під час війни можна прямо зараз, підписавши міжнародну петицію до ООН та ЄС: https://www.change.org/p/stop-ecocide-in-ukraine-punish-russia-for-the-crimes-against-environment

Підтримати діяльність UAnimals у порятунку тварин від війни можна за реквізитами:

  • Монобанк 4441 1144 5227 2014
  • ПриватБанк 5168 7422 4487 7746
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