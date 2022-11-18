Понад 80 видів тварин перебувають на межі зникнення через розвʼязану Росією війну.

Штучний інтелект створив картини із тваринами, які можуть зникнути через війну в Україні. Серію робіт у межах міжнародної кампанії #StopEcocideUkraine представила організація UAnimals.

На картинах, створених штучним інтелектом, зокрема, зубр і рись, бурий ведмідь, чорний лелека та інші тварини, що можуть зникнути в Україні через російську агресію.

"Понад 80 видів тварин в нашій країні знаходяться на межі зникнення і через російську агресію можуть повністю припинити своє існування", – заявив засновник UAnimals Олександр Тодорчук.

Фото: UAnimals

Фото: UAnimals

Фото: UAnimals

Фото: UAnimals

Фото: UAnimals

Він наголосив, що окупанти цілеспрямовано обстрілюють природні парки, зоопарки і притулки та вбили за час війни вже понад 10 000 000 тварин.

За даними Державної екологічної інспекції України, за вісім місяців повномасштабної війни агресивні дії окупантів призвели до:

Забруднення шкідливими речовинами 182 880 м2 ґрунту

Завалення залишками знищених боєприпасів і предметів 2 365 129 м2 землі

Забруднення повітря внаслідок горіння 680 618 тонн нафтопродуктів

Спалення 23 286 га лісу – на відновлення частини лісових площ знадобиться щонайменше 10 років.

Знищення 7 155 689 м2 об’єктів, зокрема й критичної інфраструктури, що також завдало значних збитків навколишньому середовищу України.

Росіяни окупували вісім заповідників і 12 національних природних парків.

Фото: UAnimals

Зробити крок до покарання росії і за екологічні злочини під час війни можна прямо зараз, підписавши міжнародну петицію до ООН та ЄС: https://www.change.org/p/stop-ecocide-in-ukraine-punish-russia-for-the-crimes-against-environment.

Підтримати діяльність UAnimals у порятунку тварин від війни можна за реквізитами: