Штучний інтелект створив картини із тваринами, які можуть зникнути через війну в Україні. Серію робіт у межах міжнародної кампанії #StopEcocideUkraine представила організація UAnimals.
На картинах, створених штучним інтелектом, зокрема, зубр і рись, бурий ведмідь, чорний лелека та інші тварини, що можуть зникнути в Україні через російську агресію.
"Понад 80 видів тварин в нашій країні знаходяться на межі зникнення і через російську агресію можуть повністю припинити своє існування", – заявив засновник UAnimals Олександр Тодорчук.
Він наголосив, що окупанти цілеспрямовано обстрілюють природні парки, зоопарки і притулки та вбили за час війни вже понад 10 000 000 тварин.
За даними Державної екологічної інспекції України, за вісім місяців повномасштабної війни агресивні дії окупантів призвели до:
- Забруднення шкідливими речовинами 182 880 м2 ґрунту
- Завалення залишками знищених боєприпасів і предметів 2 365 129 м2 землі
- Забруднення повітря внаслідок горіння 680 618 тонн нафтопродуктів
- Спалення 23 286 га лісу – на відновлення частини лісових площ знадобиться щонайменше 10 років.
- Знищення 7 155 689 м2 об’єктів, зокрема й критичної інфраструктури, що також завдало значних збитків навколишньому середовищу України.
Росіяни окупували вісім заповідників і 12 національних природних парків.
Зробити крок до покарання росії і за екологічні злочини під час війни можна прямо зараз, підписавши міжнародну петицію до ООН та ЄС: https://www.change.org/p/stop-ecocide-in-ukraine-punish-russia-for-the-crimes-against-environment.
Підтримати діяльність UAnimals у порятунку тварин від війни можна за реквізитами:
- Монобанк 4441 1144 5227 2014
- ПриватБанк 5168 7422 4487 7746