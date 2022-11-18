Проєкт "Український свідок" показав місто Херсон, яке понад вісім місяців перебувало під російською окупацією.

На відео, яке опублікував проєкт, - кадри з деокупованого Херсона. Наразі в місті працює патрульна поліція: правоохоронці реагують на звернення громадян, в тому числі й про перевдягнених росіян, які досі лишаються в місті.

Як повідомляють місцеві, окупанти намагаються знайти їжу, шукають речі, аби перевдягтись та втекти. Нерідко вони самі себе видають, адже не знають ані місцевості, ані тутешнього устрою життя. Так, одна жінка розповіла про чоловіків, які не знали, що оплата за проїзд в херсонських маршрутках є фіксованою.

Зараз із поверненням українського прапора в місто повертається й цивілізація, Херсон потрохи оживає. На вокзалі працюють генератори, подекуди з’являється мобільний зв’язок та інтернет. Також тут працює гуманітарний коридор, де будь-яка особа може отримати медичну допомогу. Як повідомляє адміністрація вокзалу, наразі тривають роботи по відновленню колії.

Також місцеві жителі розповіли про те, як росіяни ставились до українців. Зокрема під час антиросійських мітингів вони відкривали вогонь по цивільни, могли надягти на голову мішок та вивезти за Антонівський міст, кинувши напризволяще. Одного з хлопців затримували декілька разів, а найдовше він пробув у полоні аж цілих три місяці.

Нагадаємо, сьогодні Укрзалізниця запускає поїзд з Києва до Херсона. Перший рейс вирушить сьогодні о 22:14 зі столиці, а завтра – орієнтовно о 09:00 потяг буде в Херсоні. Ним поїдуть близько 200 пасажирів, які придбали "квиток до перемоги".