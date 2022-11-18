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Деякі судді ОАСК могли бути задіяні в сценарії Кремля з "поновленням" Януковича, – "Схеми"

Експрезидент подав позови синхронно зі стягненням Росією військ до кордонів. 

Деякі судді ОАСК могли бути задіяні в сценарії Кремля з "поновленням" Януковича, – "Схеми"
ОАСК
Фото: unn.com.ua

Колишній президент Віктор Янукович, що втік з України після перемоги Революції Гідності, подав позови до Окружного адміністративного суду Києва щодо свого поновлення на посаді синхоронно із накопиченням військ Росії на українському кордоні. Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Схем".

Журналісти вважають, що з рішенням повномасштабно наступати і захоплювати Київ Кремль міг мати й заготовлений сценарій встановлення ручної влади в Україні. Одним з елементів цього сценарію могло бути повернення Януковича і його поновлення. 

"Сценарій поновлення Януковича, підкріпленого рішенням суду – як і всі інші плани з повалення і захоплення центральної влади в Києві, – провалився, разом з втечею російських військ з Київщини під натиском Збройних сил України. Важлива роль під час спроби реалізації такого сценарію – відводилась суддям Окружного суду Києва", – вважають "Схеми". 

Перший позов стосовно свого "незаконного", як він вважає, позбавлення посади президента, Янукович подав у грудні минулого року. 

"Відразу сорок суддів не змогли взяти участь у розподілі цієї справи. Основна причина – вони у відпустках. Її ділять між трьома суддями, які лишилися на роботі. Справа потрапляє до заступника голови суду Євгенія Аблова", – йдеться у розслідуванні. 

При цьому Аблов – фігурант "плівок Вовка", підозрюється у "створенні злочинної організації і захопленні влади". За версією слідства, зокрема, були "ухвалені замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес-кіл".

Справа Аблова вже передана до ВАКС, але він досі суддя.

"В чому – захоплення влади? Я багато разів ставив запитання: скажіть, будь ласка, яку владу я захопив? Я не можу зрозуміти. Я – стара людина, мені 51 рік, яка влада?" – коментував обвинувачення Аблов.

Журналісти зазначили, що авторозподіл за умови відпусток більшості суддів не мав відбуватися. Погодити зупинку авторозподілу мав би голова суду Павло Вовк, а зупинити – керівник апарату цього суду.

"Виключення більшості суддів під час авторозподілу у справі Януковича не виглядає випадковим. Наприклад, частина суддів, які мали йти у відпустки через 14 днів, і це та причина, через яку вони начебто не могли брати участь у розподілі, насправді продовжували працювати і ухвалювали судові рішення", – зазначили в розслідуванні.

5 січня 2022 року суддя Аблов ухвалює рішення прийняти заяву експрезидента Януковича до розгляду. Він це зробив, попри кількарічний прострочений термін. Кодекс адміністративного судочинства каже про єдиний виняток – коли є заява про поважність пропущених термінів, але її від Януковича не було. 

При цьому Аблов вирішив розглядати позов у спрощеному режимі, без виклику сторін.

У квітні Аблов закрив цю справу тому, що не було заяви про поважність пропущених термінів. 

"Але це станеться вже тоді, коли російські війська відступлять від Києва", – наголосили журналісти. 

Другий позов Януковича перед Новим роком приймає до розгляду суддя Ігор Качур. Янукович просив визнати відсутність компетенції у Верховної Ради вирішувати його самоусунення.

Суддя Качур за часів премʼєрства Януковича був призначений заступником міністра промислової політики. А ще до цього – у 2004 році, в розпал Помаранчевої революції – Качур був членом Центральної виборчої комісії, яка оголосила Януковича обраним президентом.

"Цей протокол ЦВК згодом скасує Верховний суд України, через масові фальсифікації. Попри багаж зв’язків із Януковичем суддя самовідвід у справі не взяв", – йдеться у розслідуванні. 

Журналісти вважають, що "обхід системи авторозподілу та правил адміністративного судочинства у справах Януковича напередодні вторгнення Росії, зв’язки одного з суддів-доповідачів з біглим експрезидентом – виглядає як пазли одного сценарію «легітимізації» Януковича, як ставленика Путіна в Україні. І в цьому сценарії ключову роль мав зіграти Окружний суд, де голова суду та низка суддів є обвинуваченими у справі про створення злочинної організації і захопленні влади, а сам цей суд обіцяли ліквідувати ще півтора року тому, утім, так цього і не зробили".

Нагадаємо, за даними розслідування Washigton Post, Росія готувала зразу два сценарії встановлення ручної влади. Перший – з Олегом Царьовим, другий – з Януковичем. 

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