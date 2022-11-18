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Сьогодні ввечері вирушить перший потяг із Києва до звільненого Херсона, – Хлань

Ним поїдуть близько 200 пасажирів, які придбали "квиток до перемоги".

Сьогодні ввечері вирушить перший потяг із Києва до звільненого Херсона, – Хлань
Фото: Олександр Рудоманов

Укрзалізниця запускає поїзд з Києва до Херсона, звільненого від російських окупантів.

Про це повідомив у фейсбуці радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

Перший рейс вирушить сьогодні о 22:14 зі столиці, а завтра – орієнтовно о 09:00 потяг буде в Херсоні.

"Ним поїдуть близько 200 пасажирів, які придбали «квиток до перемоги», вагони ж розписали українські митці", – зазначив Хлань.

Він також додав, що з Києва поїзди відправлятимуться по парних числах, а з Херсона – по непарних.

Нагадаємо, 14 листопада Укрзалізниця відновила пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом. Повідомлялося,що на черзі – Херсон.

Наразі Укрзалізниця відкрила продаж квитків у шосте місто, куди можна буде поїхати після його звільнення від російських загарбників – у Севастополь. В рамках проєкту “Квитки до перемоги” вже продано 2,5 тис. квитків.

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