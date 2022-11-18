​СБУ заблокувала онлайн-казино, яке "перерахувало" в Росію майже 3 млрд гривень

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували діяльність організованого злочинного угруповання, створеного громадянами Росії в Україні. Так, зливмисники через незаконне онлайн-казино перерахували в Російську Федерацію близько 3 млрд у гривневому еквіваленті.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як встановив Департамент кібербезпеки СБУ, до злочинної організації входили громадяни України та РФ. Зловмисники мали ієрархічну управлінську вертикаль, на чолі якої стояли росіяни.

Українські громадяни в угрупованні відповідали за пошук офісів та обслуговуючого персоналу, а також за рекламну підтримку, облаштування комп’ютерної техніки і авторизацію клієнтів віртуального казино. Крім того, вони моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, необхідну для роботи азартних ігор в Інтернеті.

Наразі співробітники СБУ повністю заблокували відповідні вебресурси, а також унеможливили доступ зловмисників до платіжних систем.

Десятьом організаторам і учасникам угруповання, серед яких п'ятеро громадян України і п'ятеро – РФ, повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу: ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей); ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної організації.

Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала ворожу ботоферму, яка щодня створювала понад 500 акаунтів для поширення кремлівської пропаганди.